CON "SKILL FOR YOUTH", SORGE IL SOLE DEL FAIR PLAY - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Oggi 3 e domani 4 giugno 2021, all’alba della ripartenza e al tramonto della lunga pausa pandemica, con il COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY, promosso dall’AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, decolla “SKILL FOR YOUTH”, il Primo Progetto dedicato in modo mirato al tema del FAIR PLAY, finanziato dal Programma Europeo Erasmus Plus. Si tratta del primo Meeting Transnazionale che mette a confronto realtà fortemente connotate del Nord e del Sud dell’Europa, con forte incidenza sul bacino del Mediterraneo, area assolutamente necessitata ad un processo virtuoso di riconciliazione, anche secondo la filosofia di OIKOUMENE, la casa comune dei popoli, sui si ispira l’azione costante del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, collegato ai 42 Paesi dell’EUROPEAN FAIR PLAY MOVEMENT e ai 120 dell’INTERNATIONA FAIR PLAY COMMITTEE.

Il progetto verrà implementato nel framework della Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici con una partnership che unisce 7 Paesi Europei: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovenia, Polonia, Lettonia.

L’obiettivo del progetto SFY è quello di favorire lo scambio di buone pratiche e conoscenze tra organizzazioni di diverso livello, al fine di costruire una metodologia di educazione informale che, attraverso i valori del Fair Play, promuova l’empowerment personale dei giovani in campo sociale e comunitario.

Il progetto costituisce un elemento di innovazione, in quanto va a promuovere l’applicazione del Fair Play come strumento educativo al di fuori dell’ambito sportivo, evidenziandone i valori civici e sociali e le sue potenzialità nel combattere violenza, estremismi e illegalità nella società moderna.

I partner collaboreranno nei prossimi mesi per offrire 3 occasioni di training internazionale per youth workers e volontari delle associazioni giovanili, al fine di fornire loro adeguati strumenti per l’applicazione del Fair Play nelle loro attività quotidiane. Saranno poi previste attività in sede, presso le organizzazioni partner, destinate ai giovani e finalizzate a sperimentare la metodologia condivisa sviluppata dal progetto SFY e avviare un processo di integrazione del Fair Play come approccio inclusivo nelle organizzazioni a livello locale.

Gli staff di progetto prenderanno poi parte a 3 Meeting Transnazionali di Progetto, realizzati in presenza, finalizzati allo scambio di buone pratiche, alla definizione della metodologia condivisa e al management generale del progetto SFY.