 RICORDO DI UMBERTO CALIGARIS - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

RICORDO DI UMBERTO CALIGARIS

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il

“PERDONO, MA NON DIMENTICO, ANZI MI DIMETTO…”. DOPO QUESTO ULTIMO COLPO TEATRO DA PARTE DI BLATTER, SPINTONATO DAI POTENTI DELLA TERRA E LE INCOGNITE APERTE SUL SISTEMA E GLI EVENTI FUTURI DEL FOOTBALL E NON SOLO, TORNO ALLE CERTEZZE DEL PASSATO, AI NOSTRI VALORI CONSOLIDATI. OGGI TOCCA A UMBERTO CALIGARIS, ALTRO ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA TERNA DI DIFESA PIU’ FORTE DELLA STORIA, CON COMBI E ROSETTA. CINQUANTANOVE VOLTE IN MAGLIA AZZURRA (16 COME CAPITANO) TRAGUARDO’ LE OLIMPIADI DI PARIGI NEL 1924 E DI AMSTERDAM (BRONZO) NEL ’28. IN SQUADRA, MA NON IN CAMPO, PER I MONDIALI DEL 1934 A ROMA, DOPO SEI ANNI DAL SUO RITIRO, NEL 1940, ANCORA CON COMBI E ROSETTA DISPUTO’ LA SUA ULTIMA PARTITA TRA “VECCHIE GLORIE” DELLA JUVENTUS, IL 19 OTTOBRE 1940, A TORINO. STRONCATO DA UN ANEURISMA, A SOLI 39 ANNI, LASCIO’ IL CAMPO PER L’OSPEDALE E DA LI’ PER BOREA. QUELLO FU UN CASO ECLATANTE DI MORTE DA SPORT, MA ANCORA NON ABBIAMO IMPARATO LA LEZIONE E IL PROBLEMA DELLA TUTELA SANITARIA DEGLI SPORTIVI RIMANE APERTO. A CALIGARIS E’ STATA DEDICATA UNA STELLA NELLA “WALK OF FAME” DELLO JUVENTUS STADIUM.
NEL 1940, SULL’ONDA EMOTIVA DELLA TRAGEDIA, VITTORIO POZZO SCRISSE UN PEZZO SU UMBERTO DAL TITOLO “UN GLADIATORE” E NOI NON POSSIAMO CHE DARGLI CONFERMA, ACCOGLIENDO CALIGARIS, COME GIA’ FATTO CON COMBI, BALONCIERI E BERNARDINI, NELLA VIRTUOSA, VIRTUALE “WALK” DEL VIALE DEI GLADIATORI, AL FORO ITALICO… (APRE LA GALLERIA DELLE IMMAGINI UNA ILLUSTRAZIONE DI GIULIO BOETTO – 1931)
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