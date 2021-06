Polizia locale, Giornata mondiale della bicicletta: Potenziato il servizio in bici - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dalle piste ciclabili alle vie del Centro Storico, dalle aree golenali Tevere ai parchi della Capitale è stato potenziato il servizio di controllo da parte della Polizia Locale tramite l’impiego di agenti in bici. Tra i mezzi utilizzati anche alcune biciclette a pedalata assistita dotate di georeferenziazione, in uso al personale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), che si aggiungono ai velocipedi già in dotazione al Corpo.

Dopo le auto ibride, da poco entrate a far parte della flotta dei veicoli di servizio, con il potenziamento della vigilanza a bordo delle bici prosegue l’impegno per una mobilità sostenibile.