Esquilino, denunciato straniero trovato in possesso di 6 cellulari - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno denunciato a piede libero un cittadino del Senegal di 25 anni, domiciliato a Roma per ricettazione.

I militari, nel corso di specifici controlli del territorio, in via Principe Amedeo, hanno fermato per un controllo il 25enne. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 6 smartphone, tutti resettati, nonché della somma contante di 90 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita.

Dagli accertamenti effettuati in banca dati, uno dei dispositivi rinvenuti è risultato rubato, mentre per gli altri sono in corso ulteriori accertamenti.

Il 25enne è stato accompagnato in caserma per la redazione degli atti necessari al sequestro dei cellulari e alla denuncia a piede libero. Il cellulare rubato è stato invece riconsegnato alla vittima.