Capolei: “Stiamo ricostruendo il gruppo dirigente di Forza Italia a Pomezia” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ripartendo dal Coordinatore di Forza Italia Raimondo Piselli stiamo ricostruendo il partito per renderlo di nuovo competitivo e protagonista a Pomezia. È in atto un’azione di rinnovamento della classe politica finalizzata a ridare ai cittadini un’offerta politica liberale e moderata nel rispetto dei valori di Forza Italia.

Con i recenti ingressi di Luigi Carboni, Giampiero Savastano e Sergio Busti, stiamo ricreando a Pomezia una struttura dirigente formata da persone competenti e appassionate che, con le loro energie, rappresenteranno per la nostra comunità un valore aggiunto. Insieme lavoreremo per ridare alla città la sua importanza strategica ed economica, e per farla tornare ad essere punto di riferimento a livello regionale. Ci presenteremo alle prossime elezioni convinti che il nostro sarà un contributo decisivo per tornare al governo di Pomezia.

Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio