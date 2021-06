Atac, Giuliano (Fdi): Servizio tagliato per passerella Raggi" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Apprendiamo che nella giornata di oggi circa 60 mezzi provenienti dagli stabilimenti di Magliana e Portonaccio sono stati distolti dal servizio di trasporto nei quartieri e destinati alla presentazione dei nuovi bus promossa dal sindaco Raggi. Legittimo che la giunta e Atac presentino i nuovi mezzi alla città, sarebbe opportuno però svolgere tale iniziativa pubblicitaria prima dell’immissione in servizio dei mezzi per evitare che vengano poi distolti. Chiederemo ad Atac i turni in linea soppressi per oggi a causa dell’evento e avvisiamo i romani che se oggi l’attesa del bus sarà ancora più lunga del solito lo devono all’ennesima passerella messa in atto dal sindaco Virginia Raggi” É quanto dichiara il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Fulvio Giuliano.