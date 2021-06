ASBESTO COME AMIANTO, LA CATASTROFE ERA ANNUNCIATA DAL 1990 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Il 19 maggio del 1990 “Medico e Paziente” pubblicava con la massima evidenza un articolo inchiesta dal titolo “Il rischio è professionale, ma non solo”. facendo riferimento al GRAVE PROBLEMA creatosi negli USA, con allarmato riferimento all’Italia, anticipando di un ventennio quanto oggi si sta verificando nel Bel Paese. Forse nel frattempo non si è fatto abbastanza, non si è percepita per intero la dimensione del pericolo grave. A questo punto, vi lascio ad una attenta lettura ed alla riflessione …