Termini, fermati a bordo di un'auto con targa straniera: denunciati 2 romeni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(MeridianaNotizie) Nel corso di controlli nell’area della stazione ferroviaria Roma Termini, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini coadiuvati con i colleghi della Stazione Roma Piazza Dante hanno denunciato in stato di libertà due cittadini romeni di 25 e 42 anni, per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ricettazione.

I militari hanno notato i due a bordo di un’auto con targa romena, mentre transitavano in via Turati e li hanno fermati per un controllo. La perquisizione personale e veicolare, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire, occultati all’interno del bagagliaio, numerosi arnesi atti allo scasso (pinze, giraviti, sega manuale elettrica a batterie, lame da taglio), un palo in acciaio costruito artigianalmente della lunghezza di 1,10 metri con punta a taglio e 3 marmitte di autoveicoli di diversi modelli di provenienza furtiva.