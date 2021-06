Talenti, Aurigemma (Fdi): "Ferma condanna per atto vandalico a Cinevillage" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Esprimiamo la nostra ferma condanna nei confronti dell’atto vandalico che ha devastato lo schermo del cinevillage di parco talenti, in terzo municipio. Sono episodi inqualificabili che danneggiano, tra l’altro, un punto di riferimento per la zona.

In una fase di ripartenza come quella attuale, siamo, inoltre, particolarmente dispiaciuti e amareggiati poiché tali gesti deprecabili, purtroppo, colpiscono un settore, come quello dell’audiovisivo e dei cinema, che ha già pagato un prezzo altissimo a causa dell’emergenza covid”

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma