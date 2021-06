LO SPORT ALLA SFILATA... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

2 GIUGNO 2015 – C’E’ SEMPRE UNA PRIMA VOLTA. OGGI GLI ATLETI CON LE STELLETTE SFILANO IN VIA DEI FORI IMPERIALI. ERO CONVINTO CHE FOSSE GIA’ UNA PRASSI CONSOLIDATA NEL TEMPO E CHE LA PRATICA SPORTIVA FOSSE UNO DEI FONDAMENTALI PER TENERE IN FORMA I MILITARI, ALMENO SECONDO IL GINNASIARCA RODOLFO OBERMANN, CHE NEL 1833 FU CHIAMATO DAI SAVOIA A RINFORZARE IL FISICO DELLE TRUPPE SABAUDE.

NE APPROFITTO PER SALUTARE ANCORA UNA VOLTA IL MIO AMICO BEPPONE TOSI, DI CUI VI MOSTRO L’ELMO DA CORAZZIERE, MA NON POSSO DIMENTICARE IL GRANDE SILVANO ABBA, BRONZO DEL PENTATHLON MODERNO A BERLINO 1936 E ORO AL VALORE MILITARE A ISBUSCENSKIJ, DOVE NEL 1942 GUIDO’ EROICAMENTE UNA DELLE ULTIME, VITTORIOSE CARICHE DELLA CAVALLERIA DELLA STORIA. QUINDI I FRATELLI D’INZEO E A SEGUIRE I CANOTTIERI AZZURRI IN PARTENZA, SEMPRE PER BERLINO ’36 E LE ODIERNE GINNASTE , CON LE STELLETTE, CHE CI RICORDANO CON L’AERONAUTICA I VIRTUOSI ASSI ALATI, DA BARACCA A SETTI, SINO ALLE “FRECCE TRICOLORI”. NATURALMENTE, QUESTA E’ ANCHE L’OCCASIONE D’INGRESSO NELLA VIRTUALE WALK DEI GLADIATORI, PROPRIO PER SILVANO ABBA, DAVVERO LEGGENDA E MITO, EROE VERO TRA GLI “IPERBOREI” DELLO SPORT ITALIANO…