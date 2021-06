DA NUVOLARI A VARZI, MITICI DELLO SPORT. - L'Eco Del Litorale | Notizie online

1 GIUGNO 2015 – IERI, OLTRE AD UNA STANCA CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO DI CALCIO E FOLLI AEREOACROBATICI INCIDENTI A FILO DI SPIAGGIA, LE MOTOIMPRESE DEI CENTAURI ITALIANI, ANDREA IANNONE E VALENTINO ROSSI. SEMPRE IERI, AVEVO COLLOCATO UNO DEGLI STORICI ASSI ITALIANI DELL’AUTOMOTOCICLISMO, ACHILLE VARZI, NEL GIRONE INFERNALE DEGLI SPORTIVI FUMATORI. OGGI, PRENDENDO SPUNTO DAL PODIO CONQUISTATO AL GRAN PREMIO DEL MUGELLO DA ANDREA E DAL “PROFESSORE”, VOGLIO PROPRIO RITORNARE SU VARZI, CHE FU AVVERSARIO STORICO DI TAZIO NUVOLARI, POSTO DAL CONI NELLA”WALK OF FAME” DI VIALE DELLE OLIMPIADI. VARZI FECE IL SUO ESORDIO SULLE DUE RUOTE NEL 1922, PER CONCLUDERE CON UNA VITTORIA CLAMOROSA IN CASA DI NUVOLARI, A MANTOVA, ANCHE LUI CENTAUROAUTOMOBILISTA, NEL 1929. NEL 1928, ACHILLE AVEVA INIZIATO LA SUA ESPERIENZA SULLE QUATTRO RUOTE, PROPRIO DIETRO INSISTENZA DEL SUO AMICO AVVERSARIO TAZIO, CON CUI CONDIVIDEVA UNA BUGATTI. DOPO UNA SERIE DI AFFERMAZIONI STRAORDINARIE, NEL 1934, FINI’ NEL TEAM ALFA ROMEO DI ENZO FERRARI. QUATTRO ANNI PRIMA, NELLA MILLE MIGLIA, PER BATTERLO, NUVOLARI AVEVA SPENTO I FARI, INVENTANDO UN CLAMOROSO SORPASSO IN PIENA NOTTE, PER ESSERE POI RIPAGATO DA VARZI NEL ’33, NEL G.P. DI MONACO, DOPO UN DUELLO EPICO. PARLARE DI NUVOLARI E VARZI E’ COME PARLARE DI BARTALI E COPPI E LUCIO DALLA C’E’ RIUSCITO NEL MODO PIU’ BELLO E SUGGESTIVO. LA COPPIA VARZI – NUVOLARI E’ STATA SEPARATA SOLTANTO DUE VOLTE: LA PRIMA DALLA MORTE TRAUMATICA DI ACHILLE, CHE VOLO’ TRA GLI IPERBOREI CON LA SUA ALFETTA IL 1 LUGLIO DEL 1948, DA UNA CURVA DEL GRAN PREMIO DI BERNA; LA SECONDA, DALLA DECISIONE DI SCHIERARE IN POLE POSITION TAZIO IN VIALE DELLE OLIMPIADI, MENTRE ACHILLE VIENE RISARCITO TRA I MITI DEL VIALE DEI GLADIATORI. ACHILLE E TAZIO RIPRENDONO COSI’ DA OGGI A CORRERE VIRTUALMENTE INSIEME, MA SEPARATI AL FORO ITALICO, SU DUE RETTILINEI PARALLELI, AUTOMOTOROMBANTI, LANCIATI SENZA FRENI, DALLA CASA DELLE ARMI VERSO L’OLIMPICO…(tra le immagini, la prima è una illustrazione di Magià – 1930).