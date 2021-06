Ardea, Capolei-Cari: “Forza Italia di nuovo competitiva, pronti per le prossime elezioni” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Grazie al lavoro svolto nell’ultimo anno Forza Italia sta tornando a essere un partito competitivo ad Ardea, dopo una fase molto negativa. Da novembre 2020 è in atto un’azione di rinnovamento della classe politica necessaria, e inevitabile, per tornare a dare ai cittadini un’offerta politica liberale e moderata nel rispetto dei valori di Forza Italia.

Abbiamo ricreato una struttura dirigente sul territorio, con le nomine di Marta Forcina, coordinatrice di Azzurro Donna, Cesare Augusto come Seniores, e Gianluca Bruno per Forza Italia Giovani. Persone competenti e appassionate che, con le loro energie, rappresentano per la nostra comunità un valore aggiunto. Siamo pronti ad affrontare le prossime elezioni, puntiamo ad essere il primo partito ad Ardea”.

Lo comunicano in una nota congiunta Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio, e Vincenzo Cari, Commissario straordinario di Forza Italia per il Comune di Ardea.