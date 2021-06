XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (204a puntata) GINNASTICA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– GIOVANNI CARMINUCCI (San Benedetto del Tronto, 14 novembre 1939 – Roma, 17 febbraio 2007) A 21 anni conquistò la Medaglia d’argento alle Parallele e quella di Bronzo per Squadre. Tre volte olimpionico, tre volte campione europeo di specialità, commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Secondo di tre fratelli – di cui il maggiore, Pasquale (1937-2015), ha condiviso con lui una brillante carriera ginnica. Pietro Baldassari notò il talento dei fratelli Carminucci nella palestra della parrocchia di Sant’Antonio da Padova a San Benedetto del Tronto.Nel 1949 , selezionati da Giulio Pennente, ex ginnasta e allenatore di livello nazionale, furono inseriti nel gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco a Roma , nel centro sportivo delle Capannelle. Nel 1958 la guida della Nazionale italiana fu affidata allo svizzero Jack Günthard, già medaglia d’oro alla sbarra nel 1952 alle Olimpiadi di Helsinki, che formò il gruppo di giovani atleti che avrebbero costituito la più forte squadra di ginnastica maschile italiana del dopoguerra. Nel 1959, ai Campionati europei di Copenaghen, Giovanni Carminucci è finalista in due attrezzi. Alle Olimpiadi di Roma l’Italia torna a conquistare quelle medaglie nella ginnastica che mancavano dai Giochi di Los Angeles del lontano 1932: particolarmente importante quella d’argento alle parallele di Giovanni Carminucci, ottenuta dietro al “mostro sacro” sovietico Boris Šachlin. La Nazionale italiana, composta da Franco Menichelli, Giovanni e Pasquale Carminucci, Angelo Vicardi, Orlando Polmonari e Gianfranco Marzolla sale sul podio, conquistando la medaglia di bronzo. Il piatto è condito da un’altra medaglia di bronzo, vinta da Menichelli al corpo libero. Carminucci ottiene anche un buon quattordicesimo posto nel concorso generale individuale. Nel 1961, Giovanni Carminucci si aggiudica il titolo di campione italiano assoluto, vincendo il concorso generale individuale. Nello stesso anno, in Lussemburgo, si laurea campione europeo nella specialità del volteggio e vince la medaglia di bronzo sia nel concorso generale individuale che alle parallele. Ai mondiali dell’anno successivo (Praga 1962) è finalista nello stesso attrezzo. Il 1963 è l’anno migliore di Giovanni Carminucci. Agli Europei di Belgrado conquista la medaglia d’oro nelle parallele ed è finalista in diverse specialità. Ai IV Giochi del Mediterraneo, disputatisi a Napoli, vince la medaglia d’oro nel concorso a squadre, alla sbarra e alle parallele; vince quella d’argento nel concorso generale individuale e agli anelli e quella di bronzo al corpo libero