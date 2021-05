FRANCESCO DE SANCTIS, IERI L'ANNIVERSARIO DELLA NASCITA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

COME OGGI, IL 28 MAGGIO DEL 1817 NASCEVA FRANCESCO DE SANCTIS, CHE SESSANTUNO ANNI DOPO, DA MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, AVREBBE RIORDINATO L’EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA ITALIANA, RIPROPONENDOLA COME GINNASTICA EDUCATIVA, SANCENDONE LA OBBLIGATORIETA’ ANCHE PER SCUOLE ELEMENTARI E FEMMINILI, SINO ALLORA ESCLUSE, SOTTOLINEANDO LA FONDAMENTALE SINERGIA TRA EDUCAZIONE E SALUTE. PURTROPPO, A 136 ANNI DALLA STORICA RIFORMA, LA SITUAZIONE E’ ANCORA INADEGUATA PER UNA SOCIETA’ CIVILE E QUALCUNO ADDIRITTURA PAVENTA UN RITORNO AI SECOLI BUI…