 FRANCESCO DE SANCTIS, IERI L'ANNIVERSARIO DELLA NASCITA - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Nota del direttore

FRANCESCO DE SANCTIS, IERI L’ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il
COME OGGI, IL 28 MAGGIO DEL 1817 NASCEVA FRANCESCO DE SANCTIS, CHE SESSANTUNO ANNI DOPO, DA MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, AVREBBE RIORDINATO L’EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA ITALIANA, RIPROPONENDOLA COME GINNASTICA EDUCATIVA, SANCENDONE LA OBBLIGATORIETA’ ANCHE PER SCUOLE ELEMENTARI E FEMMINILI, SINO ALLORA ESCLUSE, SOTTOLINEANDO LA FONDAMENTALE SINERGIA TRA EDUCAZIONE E SALUTE. PURTROPPO, A 136 ANNI DALLA STORICA RIFORMA, LA SITUAZIONE E’ ANCORA INADEGUATA PER UNA SOCIETA’ CIVILE E QUALCUNO ADDIRITTURA PAVENTA UN RITORNO AI SECOLI BUI…

Scarica articolo in formato PDF


Tag:


Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi