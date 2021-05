SPORT DI MEZZO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

CON LO SPORT DI MEZZO, TUTTI CORRIDORI… –

NELLA RIPARTENZA, NASCE SPONTANEO LO STATUS DI “LIBERO RUNNER” IN LIBERO STATO, DI PRATICANTE L’ATTIVITA’ MOTORIA PER LO SVAGO E LA SALUTE, COME MERO DIRITTO AL LIVELLO PIU’ ELEMENTARE DEL WELFARE…