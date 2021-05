Roma, eccellenza italiana: premio di Assotutela a Povia e Strabioli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anche in tempi di Covid non si ferma il “Premio Assotutela 2021 per le Eccellenze Italiane”, la cui kermesse si svolgerà il prossimo autunno. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dal presidente Michel Emi Maritato, acquista un valore ancora più forte e significativo alla luce della emergenza che stiamo vivendo e di un paese che ha estremo bisogno di rilancio e sostegno. Anche quest’anno, infatti, numerose autorità, tra amministratori, tecnici, intellettuali, magistrati, esponenti del mondo istituzionale, sportivo, sanitario, sociale, televisivo e culturale, saranno premiate dalla associazione Assotutela per il loro competente e professionale contributo al Sistema Paese.

In questo contesto un doppio riconoscimento sentito di “Eccellenza Italiana” è stato attributo al noto cantante Povia e all’apprezzato regista, critico d’arte e conduttore televisivo, Giuseppe Strabioli: “Sono due personaggi importanti e autorevoli, che stimo moltissimo per le loro qualità umane e professionali. È davvero un grande piacere per la famiglia di Assotutela accoglierli. Ma non finisce qui: nei prossimi giorni comunicheremo il nome di altri personaggi che riceveranno il nostro riconoscimento: tante infatti le personalità che lavorano e operano quotidianamente per il bene del nostro Paese”, ha concluso il presidente Maritato.