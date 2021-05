Rivoluzione animalista, Rino Febonio è il nuovo coordinatore nazionale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Rivoluzione Animalista si rinnova all’insegna della professionalità e delle giovani generazioni. Il segretario nazionale del partito, Gabriella Caramanica, infatti, ha nominato Rino Febonio nuovo coordinatore nazionale RA. “Un incarico autorevole e prestigioso, arrivato dopo il suo ottimo operato in qualità di responsabile regionale nel territorio dell’Abruzzo”, ha detto la Caramanica. Rino Febonio è giovane giurista con la passione per la politica e l’associazionismo, fervente sostenitore della tutela e della valorizzazione dei diritti animali. Nato ad Avezzano nel 1994, è un ragazzo impegnato nel sociale e nel volontariato. “Dunque, è un grandissimo piacere attribuire questo importante incarico a Rino Febonio, giovane dalle grandi competenze e dal grande impegno sociale – ha sottolineato, in una nota, il segretario nazionale Caramanica -. A livello nazionale ci aspettano sfide importanti e Febonio saprà dare il giusto contributo in termini organizzativi e operativi. A lui, Rivoluzione Animalista rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro”, ha concluso il segretario nazionale di Rivoluzione Animalista.