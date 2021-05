Pomezia, pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Proseguono le attività a supporto delle famiglie in difficoltà. Il Comune di Pomezia, con i fondi stanziati dalla Regione Lazio e grazie alla preziosa collaborazione di aziende locali, ha realizzato un servizio per l’erogazione di pacchi alimentari a favore dei nuclei familiari in carico ai Servizi sociali non beneficiari di altri sussidi e che si trovano in situazione di contingente indigenza economica .

L’attività di distribuzione sarà effettuata dai volontari della Croce Rossa, sezione locale di Pomezia, che già gestisce in convenzione l’Emporio solidale, in rete con i Servizi sociali del Comune.

“La pandemia ha aumentato il numero delle famiglie in condizione di bisogno economico – spiega l’Assessora Miriam Delvecchio – ed è nostra intenzione supportarle concretamente. La Regione Lazio ha stanziato 212mila euro per attività di supporto a chi è in difficoltà; abbiamo deciso di investire queste risorse sul territorio coinvolgendo le aziende locali che hanno dimostrato grande sensibilità donando o applicando sconti ai prodotti alimentari messi a diposizione, consentendoci così di acquistarne un quantitativo maggiore. Il prossimo passo è cercare di inserire anche prodotti per l’igiene della casa e della persona, incentivando le realtà commerciali locali all’acquisto di prodotti alla spina, ecologici e che non danneggiano l’ambiente circostante”.

“Un’iniziativa importante – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – affinché nessuno resti indietro. Abbiamo innescato un meccanismo virtuoso dove Pomezia aiuta Pomezia: il Comune, attraverso l’ufficio Servizi sociali individua le famiglie che hanno bisogno di supporto e, coinvolgendo le aziende del territorio, prepara i pacchi alimentari che verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa: un esempio di come la fattiva collaborazione tra Istituzioni, associazioni e realtà private dia i suoi frutti. Ringraziamo le aziende che hanno già aderito all’iniziativa, i dipendenti comunali per l’impegno quotidiano e i volontari della Croce Rossa, veri angeli a sostegno della comunità”.