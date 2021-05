IL G 7 E IL PALLONE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Mi sto chiedendo perché i “grandi della terra” non parlino anche dello sport, come fenomeno in grado di condizionare il futuro degli umani. Eppure di guerra e pace non si può parlare senza passare almeno per la tregua e lo sport è sinonimo di tregua, almeno nella sua massima rappresentazione, quella olimpica, che nell’antichità sospendeva convenzionalmente le guerre, mentre purtroppo in epoca moderna dalle guerre – la prima e la seconda mondiali – è stato sospeso. Ma insisto e non scherzo, sul fatto che lo sport debba uscire dalla sua autoreferenzialità ed emergere dalle ultime pagine di quotidiani e telegiornali per entrare a pieno titolo tra gli argomenti da prima pagina. Ad esempio, lo sport e l’ambiente, lo sport e la salute, lo sport e la cultura, lo sport e l’economia con più punti di PIL, lo sport e l’educazione, lo sport e il rispetto delle regole, ovvero il fair play, prima regola non scritta dello sport e della convivenza civile…