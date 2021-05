Anzio, incendio sul tetto di una casa in cantiere - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Incendio sul tetto di una casa in cantiere, arrivano i vigili del fuoco. Alle ore 12:30 di oggi la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato due squadre operative, un’autoscala e un’autobotte ad Anzio, Corso San Francesco per l’incendio divampato sul tetto di un’abitazione in costruzione. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Anzio e Pomezia ha scongiurato il propagarsi delle fiamme e limitato i danni solo sulla copertura, senza coinvolgere la parte strutturale. Non ci sono stati feriti.