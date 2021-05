XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (201a puntata) CICLISMO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– LIVIO TRAPE’ (Montefiascone, 26 maggio 1937) è un ex ciclista su strada italiano. Professionista dal 1961 al 1966, fu campione olimpico ai Giochi della XVII Olimpiade nella 100 km a squadre e medaglia d’argento nella prova in linea. Soprannominato l’Airone di Montefiascone, vinse la 100 km insieme a Antonio Bailetti, Ottavio Cogliati e Giacomo Fornoni. Nella prova in linea, fallì la prima posizione per pochi centimetri dietro al sovietico Viktor Kapitonov.