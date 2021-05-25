 RICORDANDO BEARZOT - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

RICORDANDO BEARZOT

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il
25 MAGGIO 2015
QUESTA MATTINA LA U.S..ACLI HA CONSEGNATO IL PREMIO ANNUALE ENZO BEARZOT AD UN RILASSATO MASSIMILIANO ALLEGRI. IL PREMIO, CORREDATO DA ALTRI RICONOSCIMENTI DI NOTEVOLI DIMENSIONI E’ STATO CONSEGNATO DA UN GIOVANNI MALAGO’ ASSOLUTAMENTE SMART, INSIEME A MARCO GALDIOLO. SEDUTI OSSERVAVANO IL PRESIDENTE DELLA FIGC, TAVECCHIO, E IL V.PRESIDENTE DELLA UEFA, ABETE. INCOMBEVA LA DISFIDA ROMA-LAZIO E VENIVA RICORDATA ANCHE LA TRAGEDIA DI HEYSEL. PER IL CALCIO, ALMENO PER LE LEGHE, TIRA ARIA DI CAMBIAMENTO…
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