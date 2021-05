RACCAPRICCIANTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nelle ultime ore sono giunte notizie diversamente raccapriccianti. Solo in Sicilia sono sbarcati oltre quattromila naufraghi annunciati , altri in Calabria, tutti prelevati da imbarcazioni precarie e condotti all’accoglienza, con tanti saluti ai mercanti di uomini, donne e bambini, che continuano la secolare professione di schiavisti alla faccia della storia e nostra. A Nuoro, gli anziani continuano ad essere menati per sei mesi sotto sorveglianza di telecamere spia, prima di essere liberati dalla polizia. Non è per la rima, ma per le prove necessarie a constatare il crimine: potrebbero bastare le reiterate vessazioni per un solo giorno o al più una settimana? A Roma l’ultrà Daniele De Santis viene condannato a 26 anni, ma ai coinvolti nello scontro, letale per Ciro Esposito, Gennaro Fioretti e Alfonso Esposito, riconosciuti colpevoli dei reati di rissa aggravata e lesioni, danno appena otto mesi. Infine, la rivolta degli abitanti di Via Sannio, sempre a Roma, che vedono sgretolarsi le storiche palestre tolte nel 2014 dal Comune all’amorevole cura della Polisportiva Giovanni Castello, per consegnarle anch’esse all’inesorabile orribile degrado che avviluppa i luoghi dello sport non fruiti. Per questo, aggiungo la foto scioccante di come era stato ridotto e abbandonato il mitico Velodromo Olimpico dell’EUR, prima dell’abbattimento con la dinamite il 26 luglio del 2008.