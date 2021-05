E POI BUM ! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Il 24 maggio del 1915, il Piave mormorò. mentre l’Italia irrompeva nella Prima Guerra Mondiale, in cui sarebbero morti settecentomila soldati italiani. Oggi, dopo novantadue anni, si celebrano le visite del Presidente USA Dodald Trump dal Papa e dal Presidente Mattarella al Quirinale. Continuo a pensare al non senso delle guerre e delle stragi da terrorismo, rispetto ad una umanità che ha un futuro estremamente complicato da fattori antropici, ovvero dalla propria stessa esistenza in via di esagerazione sul Pianeta Terra, ogni giorno più piccolo in regressione geometrica. L’uomo consapevolmente va comunque incontro alla catarsi , ma sembra volerne accelerare il processo, con ogni sorta di nefandezze, a cominciare appunto da guerre e terrorismo, elementi scatenanti e conseguenti ad ogni fenomeno criminogeno determinato dai “padroni del mondo”. Sappiamo che non esistono convenzioni o protocolli e se qualcuno decide di agire, con tutte le conseguenze negative del caso, non chiede davvero il permesso . Oggi l’umanità paga un pesante pegno per responsabilità gravi e assolute di pochi, che hanno agito cinicamente in mancanza di una “terza guerra mondiale”. E’ paradossale, ma sembra che la pace sia una sorta di nesso tra guerre piccole e grandi , piuttosto che la condizione di base in cui dovrebbero vivere le popolazioni. La globalizzazione del terrore a fini politico-economici con finti alibi religiosi serve a promuovere il clima d’insicurezza, su cui prosperano quelli che la devono garantire. La libertà è un bene apparentemente immateriale, è una condizione straordinaria, che non può essere concessa se non a caro prezzo. Ecco, si è trovato il modo di mercificare la libertà, fisica e di pensiero, di ritrovarsi, di viaggiare di fare scelte incondizionate… Ieri, la strage di Manchester. Nei giorni, mesi ed anni recenti trascorsi, la scia di sangue e di orrore si perde tra aeroporti, strade, luoghi di spettacolo, ristoranti, spiagge, musei… Diciamo che si tratta di una situazione vomitevole, che non è di destra o di sinistra, né di altro orientamento culturale o religioso, ma di cui si dovrebbe chiedere conto ad alcune lobby e ad alcuni signori della terra affetti da “ irsutismo” e in particolare nella zona addominale… La mia poesia è dello scorso anno, ispirata all’attentato nell’aeroporto di Bruxelles, è un piccolo pensiero per tutte le vittime di insensato terrorismo: E POI BUM !