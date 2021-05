Ardea, attivazione smart Anpr: finalmente i certificati comodamente da casa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Qualche giorno fa, avevo annunciato che ci sarebbe stata una ulteriore novità per quanto riguarda il rilascio dei certificati anagrafici. E’ arrivato il momento di darvi ulteriori dettagli.

Da oggi è disponibile per tutti i cittadini SMART ANPR, una piattaforma che permette di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminando le attese ed ottenendo un reale risparmio di tempo. Potrete scaricare istantaneamente i certificati anagrafici indicati sul sito del comune di Ardea (nascita, residenza, morte, ecc) grazie ad un collegamento con l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Non è ancora possibile richiedere gli storici.