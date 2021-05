ANCORA LA IMMENSA SIDOTI... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

24 MAGGIO 2015 – TORNO AD ANNARITA SIDOTI CHE, NEL LASCIARCI SGOMENTI PER LA SUA DOLOROSA SCOMPARSA, HA SUSCITATO UN ENORME INTERESSE INTORNO ALLA SUA FIGURA, DIREI BEN PIU’ AMPIO DI QUANTO LEI STESSA AVREBBE IMMAGINATO, A DIMOSTRAZIONE DELLA STIMA E DELL’AFFETTO, CHE AVEVA MATURATO DENTRO E FUORI DELLO STADIO. LA NOSTRA CAMPIONESSA, NELLO SPORT E NELLA VITA, AVENDO DECISO DI RENDERE PUBBLICA LA SUA ULTIMA SFIDA CONTRO IL MALE, CHE PURTROPPO PER LEI SI E’ DIMOSTRATO INVINCIBILE, HA COMUNQUE DATO UN ULTERIORE GRANDE CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEI VALORI CERTI DELLO SPORT E PER IL RISPETTO DI SE STESSI, ADOTTANDO UNO STILE DI VITA CORRETTO, FISICO E MENTALE. ANNARITA E’ ORMAI TRA LE GLORIE PERENNI DEL NOSTRO SPORT E TRA I PERSONAGGI POSITIVI, ESEMPLARI DELLA SOCIETA’ CIVILE. (Nelle foto, la sua gioia nel vincere e la sua serenità nell’accogliere da Francesco Anania, Delegato CNIFP per la Sicilia, il Premio Apoxiomeno alla carriera, a S. Filippo sul Mela, nel 2009).