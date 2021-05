Roma, piazze chiuse e oltre 70 le sanzioni elevate per mancato rispetto norme anti-contagio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nel corso di questo fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale sono oltre 70 le irregolarità per le quali è scattata la sanzione per violazione delle regole anti-Covid: assembramenti, mancato uso delle mascherine, vendita e consumo irregolare di bevande alcoliche i principali illeciti riscontrati.

Numerosi gli interventi per contrastare la formazione di assembramenti, con chiusure temporanee di strade e piazze nei luoghi tipici della movida, come Rione Monti, Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, che si sono rese necessarie per disperdere i gruppi di persone e garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Verifiche hanno riguardato anche l’inosservanza di alcune regole anti-contagio da parte di pubblici esercizi e la vendita di alcolici oltre l’orario consentito, con la chiusura di tre minimarket.

A Piazza San Calisto due ragazzi, invitati ad indossare la mascherina, hanno tentato di aggredire gli agenti e uno di questi, italiano di 20 anni, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Controlli hanno riguardato anche i parchi, le Ville storiche ed il litorale romano.

Verifiche tuttora in corso con attenzione particolare ai luoghi più frequentati della Capitale.