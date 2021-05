FUORI DI TESTA ? - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Non ce lo possiamo nascondere il piacere di una vittoria, che di questi tempi vale doppio. Una competizione europea, fuori casa e in lingua italiana. Quello che ci deve far riflettere è che il genere musicale, il rock, non è nostro identitario, che l’armamentario punk, anche quello, lo abbiamo importato con il resto. Forse l’idea dello sballo prende spazio, come lo prese il voto di protesta qualche tempo fa. Forse che sì, forse che no, trasgredire è un modo per sopravvivere all’inesorabile del destino, perché diversamente saremmo rimasti fermi al “pinelliano” “…oste portace da beve”, che tutto sommato interpretava la voglia di libertà, con La Società dei Magnaccioni, la ribelle Gabriella Ferri, ormai esponente vintage di quelli che furono “ragazzi fatti cor pennello”, di quella “Roma bella”, che pur oggi tale rimane nell’aggiornata versione dei Maneskin, tutt’altro che zitti e piuttosto che buoni. Cosa volete che vi dica, ieri la baby ranista Benedetta Pilato è schizzata sul tetto del mondo nella Piscina Europea, in quel di Budapest e abbiamo fatto ancora un bis di tripudio tricolore, mentre Draghi e Figliolo portano a casa numeri che contano, come nella marchigiana Montappone, dove uno dei millesettecento abitanti ha centrato un “superenalotto” da centocinquantasei milioni. Se si tratta di comunicazione dei segni, di una Italia che cambia, beh allora diamoci dentro e buttiamo a mare i se e i ma, semplifichiamo la via della rinascenza, fermo restante il principio del “Chi sbaglia paga!”.