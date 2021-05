DISTRUGGERE PALMIRA, DISTRUGGERE IL MONDO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ACCETTARE LA SCONFITTA SENZA BATTERSI, GIUSTIFICARLA? NON RICONOSCERE LE PROPRIE RESPONSABILITA’, LASCIARE DISTRUGGERE LA MEMORIA DELL’UMANITA’? QUANTO ALTRO DEVE EMERGERE PER FARCI CAPIRE QUANTO GRAVE SIA LA CARENZA DI CULTURA E DI CONOSCENZA PROPRIO TRA I POTENTI DEL MONDO ? LE SUGGESTIVE ROVINE DI PALMIRA CI RICORDANO LA REGINA ZENOBIA, MA SOPRATTUTTO LA CITTA’ PROCLAMATA LIBERA DA TRAIANO E ADRIANO, CON TUTTO IL SUO MILLENARIO SPLENDORE. QUESTA STORIA DEI CRUDELI SATRAPI DITTATORI ELIMINATI PER LASCIARE POSTO A BANDE DI PREDONI A CACCIA DI GAS E PETROLIO A SPESE DEI GIOIELLI CULTURALI CON IL BOLLINO UNESCO CI RAMMENTA IL SISTEMA DELLE RAPINE IN VILLA, QUANDO I LADRI MENANO, VIOLENTANO E SFASCIANO, MA SOPRATTUTTO PUNTANO AL MALLOPPO. DICIAMO CHE LA RILUTTANZA A CONFLIGGERE CON I PREPOTENTI PUO’ DIVENIRE UNA COLPA GRAVE PER CHI INTENDE FARE LO SCERIFFO A CORRENTE ALTERNA, METTENDO L’UMANITA’ A RISCHIO DI DEFLAGRAZIONE. IN OGNI CASO, MAL SOPPORTAVO L’IDEA DELLA CANCELLAZIONE DELLA CULTURA ETRUSCA DA PARTE DEI ROMANI, LA DEMOLIZIONE DEI MONUMENTI CAPITOLINI DA PARTE DI NOBILI E PONTEFICI, DELLA CULTURA AZTECA DA PARTE DEGLI SPAGNOLI O DI QUELLA PELLEROSSA DA PARTE DEGLI USA. POI, PERO’, RIFLETTENDO ANCORA, MI RENDO CONTO CHE NOI, PROPRIO NOI TUTTI, SU QUESTO PIANETA, SIAMO DEGLI OSPITI PERICOLOSI, MOLTO, AL PUNTO DI METTERE A RISCHIO I FONDAMENTALI NATURALI E CHE OGNI COSA DA NOI INVENTATA SARA’ PUR BELLA, MA SOVRASTRUTTURALE RISPETTO ALLA NATURA CHE LA OSPITA. LE GRANDI FORESTE PLUVIALI QUOTIDIANAMENTE EROSE E DISTRUTTE, L’ACQUA DEGLI OCEANI PIENE DI PLASTICA E LIQUAMI CHIMICI, L’ARIA MEFITICA CHE INCOMBE E SI DIFFONDE SU E DA CITTA’ E INDUSTRIE, I RIFIUTI ANTROPICI SCARICATI DISSENNATAMENTE OVUNQUE QUANTE VOLTE VALGONO IN TERMINI NEGATIVI LA DISTRUZIONE DELLE ICONE DI PIETRA A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DELL’UOMO ? DICIAMO CHE CON PROGRESSIONE GEOMETRICA CI SI AVVICINA INCONSAPEVOLMENTE O CONSAPEVOLMENTE ALL’ORA ZERO, CHE CI STIAMO AUTODISTRUGGENDO, PARTENDO DALLA PRETESA CANCELLAZIONE DELLA NOSTRA STESSA MEMORIA, COME QUALCUNO HA GIA’ TENTATO DI FARE IN PASSATO, INCENDIANDO LE BIBLIOTECHE, COMINCIANDO CON QUELLA DI ALESSANDRIA D’EGITTO. DICIAMO CHE PRENDERSELA CON STATUE, COLONNE E CAPITELLI, UTILIZZANDO SUV, CANNONI, COMPUTER E RETI TELEMATICHE , COMMERCIARE GAS E PETROLIO CON GLI OCCIDENTALI NON E’ IL MASSIMO DELLA COERENZA, MA E’ ANCHE VERO CHE CI SONO ELOQUENTI PRECEDENTI E CHE DAL 48 A.C. MOLTI ILLUSTRI DELLA STORIA AVEVANO REITERATAMENTE ATTENTATO ALLA BIBLIOTECA DI ALESSANDRIA, FONDAMENTALE PER LA STORIA DELLA CIVITA’. DA GIULIO CESARE IN POI, TUTTI CI AVEVANO PROVATO: NEL 270 D.C. AURELIANO FECE UN DANNO QUASI IRREPARABILE CONTRO I 700MILA LIBRI DELLA BIBLIOTECA, METTENDOLA A FUOCO INSIEME ALLA RESIDENZA DELLA REGINA ZENOBIA, GUARDA CASO DI PALMIRA, POI FU IL TURNO DI TEODOSIO NEL 391, CHE ERA NEMICO DICHIARATO DELLA “SAGGEZZA PAGANA”, INFINE E NON ULTIMO IL CALIFFO OMAR NEL 642 D.C., CHE DETTE ORDINE AL GENERALE AMR B. AL- AS DI DISTRUGGERE DEFINITIVAMENTE E RADICALMENTE LA DANNATA MEMORIA RAPPRESENTATA DALLA BIBLIOTECA ALESSANDRINA CON LA MOTIVAZIONE “IN QUEI LIBRI CI SONO COSE GIA’ PRESENTI NEL CORANO O CI SONO COSE CHE DEL CORANO NON FANNO PARTE: SE SONO PRESENTI NEL CORANO SONO INUTILI, SE NON SONO PRESENTI ALLORA SONO DANNOSE E VANNO DISTRUTTE”…