LA COMMUNE, COME STORIA STRAORDINARIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

COME IERI, IL 21 MAGGIO DEL 1871 LA COMMUNE DI PARIGI FINIVA IN UN BAGNO DI SANGUE, GENERANDO STRAORDINARI SOMMOVIMENTI NELLA STORIA DEGLI ULTIMI TRE SECOLI. A CAPO DELLA RIVOLTA, L’INDOMITA LOUISE MICHELLE, CHE NON SI SAREBBE MAI ARRESA, ANCHE DOPO LA SUA DEPORTAZIONE IN NUOVA CALEDONIA “AL FONDO DELLA RIVOLTA CONTRO I POTENTI TROVO, PIU’ ATROCE, IL RICORDO DELL’ORRORE DELLE TORTURE INFLITTE ALLE BESTIE… E PIU’ L’UOMO E’ FEROCE VERSO LA BESTIA, PIU’ E’ CARPONI DAVANTI AGLI UOMINI CHE LO DOMINANO”.