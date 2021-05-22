 LA COMMUNE, COME STORIA STRAORDINARIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Nota del direttore

LA COMMUNE, COME STORIA STRAORDINARIA

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il

COME IERI, IL 21 MAGGIO DEL 1871 LA COMMUNE DI PARIGI FINIVA IN UN BAGNO DI SANGUE, GENERANDO STRAORDINARI SOMMOVIMENTI NELLA STORIA DEGLI ULTIMI TRE SECOLI. A CAPO DELLA RIVOLTA, L’INDOMITA LOUISE MICHELLE, CHE NON SI SAREBBE MAI ARRESA, ANCHE DOPO LA SUA DEPORTAZIONE IN NUOVA CALEDONIA “AL FONDO DELLA RIVOLTA CONTRO I POTENTI TROVO, PIU’ ATROCE, IL RICORDO DELL’ORRORE DELLE TORTURE INFLITTE ALLE BESTIE… E PIU’ L’UOMO E’ FEROCE VERSO LA BESTIA, PIU’ E’ CARPONI DAVANTI AGLI UOMINI CHE LO DOMINANO”.

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