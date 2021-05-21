 IL PENTAGONO, UNA STORIA TUTTA ITALIANA O QUASI... - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Nota del direttore

IL PENTAGONO, UNA STORIA TUTTA ITALIANA O QUASI…

Ruggero Alcanterini
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VIVA L’ITALIA DEI PENTAGONI, DI JACOPO BAROZZI DA VIGNOLA, DI LUIGI VANVITELLI ( nato Lodewijk van Wittel, da padre olandese, a Napoli il 12 maggio del 1700) E’ NOTO PER AVER LASCIATO ALL’UMANITA’ LA MAGNIFICENZA BAROCCA DELLA REGGIA DI CASERTA, MA E’ STATA ALTRETTATO STRAORDINARIA LA SUA INVENZIONE PENTAGONALE PER IL “LAZZARETTO” NEL PORTO DI ANCONA, NEL 1733. GLI AMERICANI, LO AVREBBERO IMITATO CON IL “PENTAGONO” SOLTANTO NEL 1943…

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