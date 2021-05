IL MUNDIALIDO ... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri sera grande festa al Teatro Ghione in Roma, dove le rappresentative di 24 paesi del mondo hanno dato vita ad un momento di straordinaria fusione interculturale in nome del Mundialido, geniale iniziativa nata ad Ostia Lido diciotto anni fa e che vede gli immigrati come una opportunità ed una risorsa, passando per un elemento unificante com’è lo sport, in particolare il calcio. Sono stati fatti i sorteggi del Torneo che si concluderà alla fine di giugno e avviati due concorsi di arti visive per pittura e fotografia. Le esibizioni dei gruppi con musica etnica, balli e canti hanno riempito di colore e di gioia l’affollatissima platea, dove aleggiava un grande spirito di fair play.