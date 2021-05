ROMA CHIMERA OLIMPICA 2020 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

20 maggio 2010

IL DADO E’ TRATTO E LA CANDIDATURA PER I GIOCHI 2020 RIGUARDA ROMA. COSì IL CONGRESSO EUROPEO DEL FAIR PLAY NEL 2012 DIVENTA PROPEDEUTICO, ANZI STRATEGICO… IN VIA BREVE, SABATO A INVERUNO (MILANO) SARO’ IMPEGNATO CON DAVID MESSINA NELLA PREMIAZIONE DI “GIOVANI REPORTER”, OVVERO 83 RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE, CHE HANNO SCRITTO ANCHE E BENE DI SPORT E FAIR PLAY…