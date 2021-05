E' iniziato lo Spin-Off di Fantasmagoria dal titolo "Pearls of Fantasmagoria" firmato da Byron Rink - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Arriva su YouTube lo spin-off dell’attesa webserie ideata e creata dal cantante indie-rock Byron Rink dal titolo “Pearls of Fantasmagoria”. La serie è composta da storie brevi che scavano tra le leggende popolari e mettono a confronto più eventi, cercando di far emergere qualche verità “sepolta”…

L’idea di uno spin-off di Fantasmagoria nasce da due esigenze: da una parte la necessità di mantenere acceso l’interesse del pubblico fino alla seconda stagione, dall’altra la volontà di cimentarsi con la grande sfida narrativa di ridurre il più possibile le fitte trame della serie ad un formato di pochi minuti, mantenendone però intatta l’essenza.

Ma Pearls of Fantasmagoria, punta anche ad essere un vero e proprio modello, ad imporsi quasi come “guida del terrore”. Ogni episodio, infatti, racconterà un luogo che è sempre la scenografia ideale di questo te(a)tro.

Gli episodi verranno pubblicati con cadenza mensile sul nuovo canale Youtube interamente dedicato al brand Fantasmagoria.

Pearls of Fantasmagoria è girata in Italia ed andrà avanti fino all’uscita ufficiale della seconda stagione.

Per la realizzazione di quest’ultima, inoltre, partirà anche una campagna di crowdfunding su Ulule (https://it.ulule.com/ fantasmagoria-1/coming-soon/ ), per permettere di migliorare alcuni aspetti che vanno dalle attrezzature alla ricostruzione storica, passando per gli aspetti legati ai protocolli anti-Covid.