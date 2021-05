ERASMUS E IL POTERE DELLO SPORT - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri, Stadio di Domiziano in grande pompa per la conferenza sul progetto internazionale SEDY (Sport Employers Disability Youth) in ambito Erasmus – Commissione Europea con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play a fare da padrone di casa anche in nome e per conto della ENGSO. (European no Governmental Sport Organizations). Sette i paesi coinvolti, ovvero Olanda, Gran Bretagna, Finlandia, Francia, Lituania e Portogallo, oltre l’Italia. Con il mio coordinamento in team con Sara Massini e Emanuela Grussu, si sono avvicendati gli interventi di personaggi che hanno compensato le disabilità attraverso lo sport ed oggi sono in grado di fornire testimonianze ed elementi guida per una azione estesa alla collettività continentale. L’assist scientifico è quello della Università di Scienze Applicate della Università di Amsterdam con il Dipartimento “Kracht van Sport” (il Potere dello Sport). Gli interventi diretti e molto partecipati dell’On. Laura Coccia e dell’azzurra paralimpica Francesca Salvadè (nelle foto) hanno illuminato l’evento, che verrà riproposto in chiave romana e nazionale, costituendosi una rete virtuosa tra le associazioni di volontariato impegnate intorno ad una proposta operativa del CNIFP, Associazione Benemerita CONI.