Ardea, Excalibur dona 250 piante al parco Rielasingen - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione ambientale presentato dal Melograno, il Consorzio concessionario della gestione del Parco Rielasingen, l’Associazione Culturale EXCALIBUR ha messo a disposizione circa 250 piante floreali ed arboree, da porre a dimora nell’area verde.

L’interesse di aderire alle iniziative proposte dal Consorzio era già stato manifestato in sede di partecipazione al bando nel novembre 2019. Le piante però, considerata l’emergenza sanitaria che ha ritardato i lavori e l’apertura del Parco, erano rimaste custodite nel giardino dell’Associazione e sono state trasferite nell’area verde solamente dopo la formale sottoscrizione del Verbale di consegna.

In passato l’Associazione ha già collaborato con l’Assessorato alla Cultura e le due Pro loco per organizzare e supportare eventi culturali e visite ai beni archeologici del territorio, in particolare l’Ipogeo cristiano di S. Angelo.

In questa occasione, l’Associazione Excalibur propone di realizzare nella mattinata di domenica 30 maggio, a partire dalle ore 10.00, uno specifico evento di educazione ambientale con piantumazione all’interno del Parco.

Alla manifestazione “Adotta una pianta” saranno invitati gli studenti, sotto i dodici anni, delle locali scuole. I ragazzi “adotteranno” una pianta ornamentale o un piccolo albero, piantandolo in uno spazio indicato e ne seguiranno personalmente con consapevole responsabilità e amorevolezza lo sviluppo, nel rispetto dell’ambiente e della natura circostante.

Gli “adottanti” potranno visitare e curare ognuno in libertà e periodicamente la propria pianta o il proprio alberello.

Tra le specie donate dall’Associazione ci sono abeti, cipressi, allori, pitosfori, ma anche nespoli, gelsi, banani; oltre a rose, agrifogli, violette, gerani, margherite e numerose piante aromatiche ed officinali che verranno poste a dimora in un dedicato “Orto dei Semplici” in occasione di un prossimo evento.

La piantumazione verrà seguita da un agronomo o da un responsabile qualificato.

“C’è una simpatica curiosità che abbiamo riservato a questa prima celebrazione di riqualificazione della bellissima area verde” dichiara entusiasta Giuseppe Cinelli, il responsabile culturale della Associazione EXCALIBUR “che riguarda le zucche.

Abbiamo preparato più di cinquanta piantine, distintamente invasate, che saranno piantate, ognuna con indicazione del nome del bambino adottante e curate fino a novembre, per essere utilizzate in occasione di Halloween, quando verrà svolta una festa a tema nel Parco.

Teniamo comunque presente e non trascuriamo mai in futuro il valore strategico del Parco Rielasingen nel richiamare l’attenzione dei cittadini al recupero socio-ambientale del territorio ardeatino”.

L’assessore Possidoni ha dichiarato: “Vorrei ringraziare l’Associazione Excalibur per la donazione delle 250 piantine: la collaborazione tra associazioni permette di raggiungere obiettivi che le singole associazioni raggiungerebbero con maggiore difficoltà.

Volevo, inoltre, dedicare un ringraziamento speciale ai volontari del Melograno e della Pro Loco Tor San Lorenzo per la passione profusa ed il tempo che stanno dedicando alla cura del parco: diverse volte mi è capitato di visitare il parco e li ho visti intenti a sistemare o pulire i giardini. E molti altri cittadini hanno notato la stessa cosa.

Finalmente i cittadini hanno uno spazio verde in cui i bambini possono giocare serenamente”

“’Ardea é una ‘città verde’ e vuol contrassegnarsi sempre più per ecosostenibilità e attenzione all’ambiente naturale. Anche sul piano educativo é importante coinvolgere sul tema della necessità di migliorare il patrimonio vegetazionale e arboreo del nostro territorio, come del pianeta. Un’attività di conoscenza ed educativa che fa bene a chi la compie e alle nostre amiche naturali…le piante” ha aggiunto l’Assessore Sonia Modica