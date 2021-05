DIPLOMAZIA DEL CALCIO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I fatti non smentiscono la perversità del divenire, che alterna momenti imponderabili di felicità alle incognite del destino o delle artefazioni umane, davvero imperdonabili, come gli atti di terrorismo nei confronti degli inermi. Abbiamo notizie quotidiane inaccettabili, soprattutto per chi non determina le catastrofi, ma tenta di porvi riparo. Chi scientemente specula sull’economia generata da guerre e guerriglie pianificate per alimentare l’industria delle armi e spogliare di averi e dignità intere popolazioni, probabilmente punta al ciclo integrato con le fasi ricostruttive. Noi comunque non ci stanchiamo d’incoraggiare chi si muove in senso esattamente opposto, puntando comunque alla inclusione e alla integrazione, anche attraverso lo sport. Ecco perché da domani, dopo la Conferenza Internazionale di di oggi allo Stadio di Domiziano, saremo domani al Teatro Ghione, sempre a Roma con il Patrocinio del Comitato Nazionale Italiano Fair Play per la manifestazione “Mundialido 2016”, torneo di calcio riservato a squadre composte interamente da immigrati, provenienti da paesi di ogni continente e presenti nel territorio romano.