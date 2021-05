XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (196a puntata) CICLISMO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– GIACOMO FORNONI (Gromo, 26 dicembre 1939 – Rogeno, 26 settembre 2016) A 21 anni, – GIACOMO FORNONI (Gromo, 26 dicembre 1939 – Rogeno, 26 settembre 2016) A 21 anni,

Campione Olimpico nella 100 km Cronometro a squadre in compagnia di Livio Trapè, Antonio Bailetti e Ottavio Cogliato. Nato nella contrada Foppi di Gandellino (fino al 1957 in comune di Gromo) in Valle Seriana (Bergamo), si trasferì in giovane età con la famiglia nel lecchese.

Dopo la vittoria olimpica fu per otto stagioni, dal 1961 al 1968, professionista, sempre con la maglia della brianzola Molteni, venendo soprannominato “il Maestro”. Ottenne solo tre successi su strada, tra i quali un Trofeo Baracchi, nel 1964 in coppia con Gianni Motta. Concluse secondo il Trofeo Baracchi anche nel 1961 e portò a termine tre edizioni del Giro d’Italia, compreso quello del 1966 vinto dal suo capitano Motta.

Su pista fu invece specialista dell’inseguimento individuale, raggiungendo una semifinale mondiale nel 1963 a Rocourt (quarto) e perdendo due volte da Leandro Faggin nella finale dei campionati italiani di specialità, nel 1967 e 1968.

Nel novembre 1968, dopo essersi ritirato dal professionismo, rilevò a Rogeno (Lecco), insieme alla moglie Teresilde Mughetti, la vecchia osteria del Mussin in località Maglio, sul confine con Merone. Il locale prese il nome “5 cerchi” proprio in onore alla vittoria olimpica del 1960. La trattoria è rimasta attiva per oltre quarant’anni.

Nel dicembre 2015 venne insignito del Collare d’oro al merito sportivo..