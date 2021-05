ANSINI? UNA ROCCIA ! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

COME ANTICIPATO, TORNO ALL’INFINITO GUSTAVO ANSINI, MITE OPERAIO ALLO STADIO DELLE TERME NEGLI ANNI SESSANTA E GLADIATORE SUL RING E NELLA VITA, VENTI ANNI PRIMA. MI CHIEDEVO CHE ASPETTO E CHE STORIA AVESSERO TANTI DEI SUOI AVVERSARI INCONTRATI ALL’ESTERO TRA IL 1935 ( QUANDO IN UN MESE VINSE E PAREGGIO’ CON DUE CAMPIONI DEL MONDO, PEREZ E AL BROWN ) E IL 1939, QUANDO INCONTRO’ IL MESSICANO SUAREZ A BUENOS AIRES. DEVO DIRE CHE LA COSA IMPRESSIONANTE E’ CHE MOLTI DI QUESTI ERANO DEI FORTISSIMI PICCHIATORI CON DECINE DI VITTORIE PER K.O. ALL’ATTIVO, COME APPUNTO YOUNG PEREZ (25) PANAMA AL BROWN (60) KID FRANCIS(21) JOSEPH DECICO (18) MAURICE HUGUENIN (27) JONNY EDWARDS ( 10) GINGER FORAN (36) PAUL DOGNIAUX(21) JOHNNY KING (74) PAUL DOLHEM (12) RICHIE KID TANNER (39). GUSTAVO, DIVERSAMENTE NON HA MAI PERSO PER KO, SE NON UNA VOLTA A NAPOLI CONTRO GIOVANNI MORICI, ALLA FINE DELLA SUA TORMENTATA VICENDA SPORTIVA E DI VITA, DOPO AVER RESISTITO SETTE RIPRESE, TRA LE ROVINE DELLA GUERRA, NEL 1945. LA SUA GRANDE TECNICA E LA SUA MOSTRUOSA CAPACITA’ DI AFFRONTARE IL DOLORE GLI AVEVA CONSENTITO DI SUPERARE A TESTA ALTA OGNI TEMPESTA, ACCUMULANDO SUL VOLTO E SUL CORPO I SEGNI INDELEBILI DELLA SUA STOICITA’, PROPRIO COME QUELLI CHE CONTRADDISTINGUEVANO GLI ANTICHI GLADIATORI E CHE FANNO DEL BRONZEO PUGILATORE DI LISIPPO UNA INSUPERABILE DRAMMATICA RAPPRESENTAZIONE DELL’AGONISTA ONUSTO DI GLORIOSE FERITE … (nelle foto, Kid Francis, Poppy Decicco, Maurice Huguenin, Ginger Foran, Johnny King, Phil Dolhem, Richie Kid Tanner, Hans Schiller, Renè Challange, Jo Populo ed, infine Young Perez , Panama Al Brown e lo stesso Gustavo Ansini, oltre al Pugilatore del Quirinale).