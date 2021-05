Roma, Cambiamo: "Su cinghiali disastro Pd-M5S" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Al di là della nuova discussione mediatica e politica sul contenimento dei cinghiali a Roma, quello che è certo è che l’operato del presidente Zingaretti e della sindaca Raggi si sta dimostrando totalmente inefficiente, per non dire disastroso per quanto riguarda le politiche di contenimento degli ungulati. In questi ultimi cinque anni, infatti, anziché giungere a una risoluzione definitiva della problematica, abbiamo purtroppo assistito ad inutili battibecchi e retorici scaricabarili tra esponenti del Pd e M5S. In tutto questo, la convivenza tra ungulati e cittadini nella Capitale continua a rivelarsi complicata e pericolosa: sollecitiamo, dunque, Comune di Roma e Regione Lazio a non litigare, ma a lavorare concretamente per risolvere.