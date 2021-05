Calabrese, su botticelle il Tar ci ha dato ragione. Nessuna sospensione del regolamento - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Al contrario di quanto emerso da notizie di stampa, il Tar, nell’ordinanza del , non ha sospeso il nuovo regolamento capitolino sulla circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette ‘botticelle’, ma ne ha riconosciuto la validità. L’attuale ordinanza infatti, anticipando le valutazioni di merito, riconosce in modo chiaro che il regolamento ‘coniuga adeguatamente’ esigenze pubbliche ‘di tutela della sicurezza della circolazione urbana e di salute degli animali con gli interessi degli operatori esercenti nonché della relativa utenza’. Il regolamento, pertanto, è stato sospeso solo limitatamente ad un aspetto, quello che riguarda il transito delle botticelle per raggiungere le aree assegnate per lo svolgimento del servizio. E su questa particolare esigenza, Roma Capitale è pronta a trovare e applicare le opportune soluzioni.

Va aggiunto che, a dimostrazione del fatto che il Tar ci ha sostanzialmente dato ragione, gli operatori della categoria, i vetturini, hanno già impugnato l’ordinanza del 14 davanti al Consiglio di Stato, proprio perché venga riformata così da bloccare l’applicazione delle nuove norme a tutela degli animali”.

Così in una nota il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.