– COME OGGI, IL 17 MAGGIO DEL 1510, SANDRO FILIPEPI, IN ARTE BOTTICELLI, TRASFERIVA IN CIELO LA SUA STRAORDINARIA IDEA DI BELLEZZA. COME FACCIAMO A DIMENTICARLO, A NON ESSERGLI GRATI PER AVER SUBLIMATO LA RINASCENZA DELLA NOSTRA CULTURA E DEL NOSTRO STILE, SEGNANDO IN MODO INDELEBILE LA STORIA DELL’UMANITA?