Ardea, l'assessore Possidoni: "Domani ripartono i concorsi del comune" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Domani partiranno le prime sessioni scritte dei concorsi. Come ricorderete, dopo le prove preselettive, i concorsi erano stati bloccati a causa dell’emergenza COVID ma, con gli uffici, ci siamo subito organizzati per poter ripartire immediatamente, programmando le varie sessioni.

Sul sito del comune di Ardea, infatti, trovate quasi tutte le date delle prove scritte ed orali, in modo da potervi organizzare in tempo.

In questo momento, stanno allestendo l’Aula Consiliare per lo svolgimento della prova di domani, che si svolgerà seguendo le indicazioni anti-COVID della Funzione Pubblica.

Rinnovo il mio in bocca al lupo a tutti i partecipanti e ringrazio ancora la segretaria comunale, il dirigente al personale e i loro collaboratori per l’ottimo lavoro portato avanti.

La nota di Alessandro Possidoni, assessore al Personale, Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Emergenza COVID19 Comune di Ardea.