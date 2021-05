INFINITO ANSINI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

MI STO ACCORGENDO CHE GUSTAVO ANSINI ERA DAVVERO NEL CUORE DI TANTI DI NOI DELL’ATLETICA E NON DI CERTO PER IL SUO STRAORDINARIO PASSATO GLADIATORIO, MA PER LE SUE QUALITA’ UMANE. ORMAI E’ TORNATO TRA I GRANDI DELLO SPORT ITALIANO E NON MI PARE POSSIBILE CHIUDERE IL SUO CAPITOLO, APPENA RIAPERTO, SENZA ANDARE AVANTI NELLO SCAVO DI UNA MEMORIA PER LUI AVARA. ADESSO, SONO VENUTO IN POSSESSO DI UNA SUA SECONDA FOTOGRAFIA, CHE LO RAPPRESENTA TRA I 22 E I 25 ANNI, GIUSTO QUANDO ERA AL VERTICE DELLA SUA CAPACITA’ AGONISTICA E AUTORE DI IMPRESE, CHE OGGI HANNO DAVVERO DEL LEGGENDARIO. ADESSO, VE LO VOGLIO RIPROPORRE CON LA NUOVA IMMAGINE TRA YOUNG PEREZ E AL BROWN , I DUE CAMPIONI DEL MONDO CHE MISE SULL’ATTENTI NELL’ARCO DI TRENTA GIORNI, TRA IL FEBBRAIO E IL MARZO DEL 1935…