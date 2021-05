IL FAIR PLAY ENTRA IN ACQUA AL FIANCO DEI PESCI E A SOSTEGNO DEI PESCASPORTIVI CHE LI RILASCIANO DOPO AVERGLI STRETTO LA … PINNA. SI APRONO NUOVI ORIZZONTI DI CUI VI DARO’ PRESTO ULTERIORI NOTIZIE. COMUNQUE IL CNIFP SARA’ AD ORBETELLO CON IL PROPRIO PATROCINIO IN OCCASIONE DELLA “PESCA DEL CUORE” IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 9 LUGLIO…