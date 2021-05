Anzio, domenica i volontari puliscono la spiaggia di Tor Caldara: appuntamento alle ore 10 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ancora una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge, questa volta a Tor Caldara, organizzata dall’ Organizzazione di Volontariato Care The Oceans in collaborazione con altre realtà del mondo del volontariato.

Ancora una giornata ecologica di azione, di pulizia diretta e di sensibilizzazione al tema dei rifiuti in mare e in spiaggia quella organizzata per domenica 16 maggio 2021 a Tor Caldara. I volontari dell’ Organizzazione di Volontariato Care The Oceans, in collaborazione con la ONLUS Creature del mare, con Il Comitato e con Lavinio Civica, danno appuntamento alla cittadinanza alla terza domenica del mese di maggio per intervenire direttamente per la tutela della spiaggia sotto la Riserva di Tor Caldara. L’intervento consentirà di rendere questo posto meraviglioso ancora più bello, libero dai rifiuti che ancor oggi qualcuno si ostina a buttare in spiaggia e di conseguenza a smaltire in modo scorretto.

L’evento è stato patrocinato gratuitamente dal Comune di Anzio, al quale gli organizzatori porgono i più sinceri ringraziamenti per la sempre gentile disponibilità e collaborazione, mettendo a disposizione il camioncino per la raccolta dei rifiuti a fine attività.

L’appuntamento è per domenica 16 maggio alle ore 10;00 presso le scale che conducono alla spiaggia ,alla curva della Passeggiata delle Sirene. I partecipanti sono invitati a indossare una mascherina che copra naso e bocca, guanti resistenti e scarpe chiuse, così come a non fumare durante l’attività, al fine di evitare che la cenere delle sigarette finisca in spiaggia e/o in mare.