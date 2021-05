ANCORA LA STORIA INCREDIBILE DI GUSTAVO ANSINI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono felice di aver ritrovato un video con Gustavo Ansini in azione. Si trattava di un incontro a beneficio dei militari feriti e convalescenti. Ormai nel 1943, Ansini era prossimo ad appendere i guantoni al chiodo, eppure fantastico nella restituita vitalità, nella sua fisicità postuma, cui attribuiamo tutto il significato morale della risarcitoria “WALK” virtuale in Viale dei Gladiatori, dove anche lui fa il suo ingresso con pieno merito. Altra importante precisazione su di lui, quella relativa alla vittoria ottenuta il 16 febbraio del 1932 nella Salle Wagram di Parigi: in quella occasione , un mese prima di pareggiare con il campione del mondo dei “gallo”, Panama Teofilo Al Brown, balzò agli onori della cronaca, battendo l’altra gloria del momento nella Ville Lumiere, il campione del mondo dei “mosca”, l’ebreo tunisino Victor Young Perez, altra leggenda nella storia della boxe. Infinito Ansini…