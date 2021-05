XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (193a puntata) CICLISMO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– GIUSEPPE BEGHETTO (Tombolo, 8 ottobre 1939) A 21 anni partecipò alla gara di tandem nel Ciclismo su pista in coppia con Sergio Bianchetto, ottenendo la medaglia d’oro. Professionista dal 1963 al 1973, vinse tre titoli mondiali nella velocità. Cresciuto nella S.C. Padovani, ottenne fin dalle categorie giovanili risultati su pista, con il titolo italiano esordienti nel 1955 e quello negli allievi nel 1956 e 1957. Dilettante dal 1958, vinse il titolo italiano nel chilometro da fermo, bissato poi nel 1962, prima del passaggio al professionismo. Nella velocità ottenne il secondo posto ai mondiali del 1961 e 1962, entrambe le volte alle spalle dello stesso Bianchetto. Divenuto professionista nel 1963, continuò nell’attività su pista arrivando a conquistare tre medagli d’oro nella velocità ai mondiali del 1965, 1966 e 1968. Fu il belga Patrick Sercu, sconfitto in finale nel 1965 e nel 1968, a batterlo in finale nel 1967 e a togliergli il poker di vittorie. Fra il 1967 e il 1969 conquistò anche tre titoli italiani nella velocità, succedendo anche in questo caso ad Antonio Maspes. Corse anche su strada, vincendo due tappe al Giro di Sardegna 1969 e una alla Tirreno-Adriatico 1971. Partecipò senza molta fortuna al Tour de France 1970. Si ritirò dalle competizioni nel 1972. Nel 2015 gli è stato conferito il Collare d’oro per meriti sportivi.