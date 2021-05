LIBRI E VISIONI AL SALONE DI TORINO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A Torino – sede olimpica nel 2006 – è in corso la 29a edizione del Salone del Libro. Il tema proposto “VISIONI” lascia spaziare la nostra fantasia. Credo che si dovrebbe fare molto di più in materia, facendo leva sulla passione di molti, ancora tanti appassionati della fisicità cartacea della nostra memoria e del nostro futuro. Apro e chiudo sullo sport, che ha un ruolo debolissimo nel contesto e che dovrebbe assolutamente averne un altro per mano del CONI e di tutte le organizzazioni, che dell’argomento si occupano, senza preoccuparsi fino in fondo di valorizzarne gli aspetti educativi e culturali, attraverso investimenti ed azione mirate e pianificate di concerto il Governo. Quest’anno sono 1000 gli editori presenti, 1300 i convegni e gli incontri programmati; 500 gli operatori internazionali accreditati per 41 diversi paesi.