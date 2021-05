Campidoglio, a Roma spettacoli dal vivo nei condomini. Sabato al via “Tanto pe’ cantà” con Stefano Masciarelli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Da domani al via a Roma l’iniziativa “Tanto pe’ cantà”. Tre artisti si sposteranno di condominio in condominio e avranno come palcoscenico i cortili. Uno spettacolo itinerante per un pubblico affacciato dai balconi e dalle finestre di casa.

Gli spazi comuni che durante la pandemia le persone hanno continuato a vivere si animano con spettacoli dal vivo e gratuiti, creati esclusivamente per coloro che vivono in quell’androne.

Le poltrone saranno i balconi, le finestre dalle quali ci si affaccerà per condividere insieme a familiari e vicini lo spettacolo gratuito di Stefano Masciarelli, autore di queste serate, con Fabrizio Coniglio e Diego Trivellini.

Uno spettacolo teatrale e musicale pensato come itinerante che andrà in scena in alcuni quartieri di Roma. Gli spettacoli, destinati al pubblico dei singoli condomini, toccheranno nelle prossime settimane il Municipio V, il Municipio XII, il Municipio IX, e si concluderà l’ultima settimana di giugno al Municipio VII.

“Con questi spettacoli raggiungeremo direttamente i cittadini che da balconi e finestre si affacceranno per trascorrere una serata insieme, seppur a casa propria. Durante la pandemia abbiamo riscoperto gli spazi comuni, quali i nostri condomini. Con quest’iniziativa proviamo a farli rivivere e ad animarli così come spontaneamente tanti cittadini hanno fatto durante il lockdown. Ringrazio Stefano Masciarelli che ha avuto questa intuizione: le comunità si ritroveranno insieme per spettacoli gratuiti”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.